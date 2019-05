von svz.de

31. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Lesekreis Meyenburg wird am 3. Juni wird auf dem Kräuterhof in Buddenhagen zu Gast sein. Was sich hinter dem Gartenzaun abspielt, wer weiß das schon? Cordula Schoenegge und Isolde Pickel werden nichts unversucht lassen und einige Geheimnisse lüften. Es wird von einem Mord gemunkelt… Los geht es um 19 Uhr.