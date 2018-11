Plau am See : Kranzniederlegung am Volkstrauertag

von svz.de

12. November 2018, 14:53 Uhr

Die Kranzniederlegung in der Stadt Plau am See anlässlich des Volkstrauertages am kommenden Sonntag, dem 18. November, findet um 14 Uhr an der Gedenkstätte am Klüschenberg im Wittstocker Weg statt. Darüber informiert jetzt das Amt. Alle Plauer Bürger sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen, sagt Bürgermeister Norbert Reier. Der Volkstrauertag wird seit 1952 zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag begangen. Er ist ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den so genannten stillen Tagen. Alljährlich wird an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen erinnert.