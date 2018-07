Lübz : Knabenchor zu Gast in der Eldestadt

Thüringer Sängerknaben singen heute in der Evangelischen Stadtkirche Lübz

von Onlineredaktion SVZ

07. Juli 2018, 05:00 Uhr

Vokalmusik aus mehreren Jahrhunderten steht auf dem Konzertprogramm der Thüringer Sängerknaben, die heute um 19 Uhr in der Stadtkirche zu Lübz Station machen (Eintritt: 15 Euro). Dabei hat Kantor Andreas Marquardt, der selbst in diesem Knabenchor seine erste musikalische Ausbildung genoss und nun die Thüringer Sängerknaben seit sechs Jahren leitet, Motetten der Renaissance und des Barock ebenso ins Programm genommen, wie Musik der Romantik und Volksliedsätze. Dazu kommen zwei Orgelwerke, die Lukas Klöppel (Weimar) spielt. Die Spannbreite der zu hörenden Kompositionen reicht von Johann Hermann Schein und Heinrich Schütz über Johann Walter und Felix Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu Wilhelm Weismann und Johannes Petzold.

Die Thüringer Sängerknaben pflegen seit Jahrzehnten die Tradition ihrer jährlichen Konzertreisen durch Mittel- und Nordostdeutschland. In diesem Jahr führt diese die Sängerknaben wieder in dreizehn Kirchen Sachsen-Anhalts, Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburgs und Thüringens. Der Chor ist an einer Vielzahl musikalischer Projekte beteiligt. 2014 wirkte der Knabenchor an einer Bach-Aufführung der „Matthäus-Passion“ in Kaliningrad mit, im Frühjahr 2016 gab es gemeinsame Konzerte mit dem renommierten Vocal-Ensemble Amarcord im Rahmen der „Thüringer Bachwochen“ und beim „Early Music Festival“.

Im April führten die 160 Sänger und Sängerinnen der Chöre an der Johanneskirche Saalfeld Carl Orffs „Carmina Burana“ auf.