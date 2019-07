Plau am See : Kasper, das Krokodil und Rabe Carlos

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Großes Puppentheater für Groß und Klein mit Kasperle und seinen Freunden: Michael Henne gastiert mit seinem Puppenpalast am Freitag, 30. August, um 17 Uhr, in der Halle am Bahnhof in Plau am See. In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Aufgeführt wird das Märchen Rumpelstilzchen mit farbenprächtigen Bühnenbildern und Lichteffekten.

Der lustige Kasper, das Krokodil und Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa eine Stunde. Der Puppenpalast ist bekannt für seine farbenfrohen Kulissen und der außergewöhnlichen Bühne in Form einer alten Ritterburg sowie seine handgeschnitzten Holzhandpuppen. Tickets für 9 Euro gibt es ab 16.30 Uhr an der Tageskasse vor Ort.