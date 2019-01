Karin Glause zu Gast bei Betroffenen

von Marlena Petersen

Die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern in der Deutschen Parkinson Vereinigung, Karin Glause, besucht in Kürze die Regionalgruppe Parchim und Umgebung. Am 14. Februar wird sie im Rahmen einer Informationsveranstaltung über die Krankheit Morbus Parkinson sprechen und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) im kleineren Versammlungsraum im Solitär der Kreisverwaltung Parchim. Sie ist für alle Menschen offen, die sich für das Thema allgemein interessieren oder in diesem Rahmen Kontakt zur Selbsthilfegruppe knüpfen möchten. Anmeldungen sind im Vorfeld nicht erforderlich.

Morbus Parkinson ist eine chronisch fortschreitende nicht heilbare Krankheit. Sie ist mit starken persönlichen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Betroffenen verbunden. Sie fallen oft in eine Isolation, sind häufig mit Depressionen konfrontiert und haben in der Öffentlichkeit nicht immer die verdiente Aufmerksamkeit, wie es jedem Mitmenschen unserer Gesellschaft zusteht. Aus dieser Erfahrung heraus ziehen sich Betroffene oft ganz zurück.

In Parchim gibt es seit 2006 eine sehr rührige Regionalgruppe. Sie führt nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe Betroffene und deren Angehörige zusammen, unterstützt, motiviert und schult ihre Gruppenmitglieder in regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen. Mehrfach konnte die Parchimer Gruppe sogar hochkarätige Referenten für Fachvorträge gewinnen, die auch Interessierten anderer Selbsthilfegruppen offen standen. Unverzichtbarer Bestandteil der Gruppenarbeit ist die regelmäßige Bewegungstherapie einmal in der Woche unter fachlicher Anleitung. Am 18. Mai werden Mitglieder der Parchimer Regionalgruppe auch wieder am zentralen Parkinson-Tag in Plau am See teilnehmen.