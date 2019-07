Kuppentin : Junger Mann an der Orgel

von svz.de

08. Juli 2019, 09:54 Uhr

Felix Krachenfels ist gerade mal 18 Jahre alt, hat sein Abitur frisch in der Tasche und hat mit Bravour während der Abiturprüfungen auch noch nebenbei die D-Prüfung für Organisten absolviert. Sein Lehrer Kantor Fritz Abs aus Parchim verabschiedet sich nun in den Ruhestand. Am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit in der Kirche Kuppentin, Felix Krachenfels an der Orgel zu erleben. Er wird einen Querschnitt durch die Orgelliteratur bieten.