Plau/Karow : Jubiläumsbild ist zurück in Karow

Christel Dettmann malte 2005 eine Szene von der 750-Jahrfeier. Nach Jahren im Plauer Rathaus fand es nun den Weg in „De gaude Stuv“

von Simone Herbst

24. Februar 2018, 05:00 Uhr

Christel Dettmann ist glücklich: Zur 750-Jahrfeier von Karow – die 2005 begangen worden war – hatte sie ein Bild gemalt. Es zeigt den damaligen Festplatz mit vielen Besuchern, Musikkapelle, Karussells, Kutsche mit Ehrengästen, herumtollende Kinder… Die Hobbymalerin zeichnete es damals farbenfroh, mit filigranen Details, in Öl und natürlich mit ganz viel Herz. Seit Sommer 2011 hatte das Bild im Plauer Rathaus gehangen. Als Leihgabe an die Stadt. Jetzt trat es die „Heimreise“ an.

In „De gaude Stuv“ in Karow treffen wir die rüstige 78-Jährige an jenem Tag, als ihr Bild hier in der privaten Seniorentagesstätte seinen Ehrenplatz erhält. „Vor etwa einem Vierteljahr hatte ich bei Frau Drenckhan angefragt, ob Interesse bestünde, mein Bild hier in der Tagesstätte auszustellen“, erzählt sie und ist immer noch freudig überrascht, dass die Antwort ein spontanes „Ja“ war. „Und wir machen das sehr gern“, sagt Einrichtungsbetreiberin Katrin Drenckhan. „Wir betreuen hier tagsüber unsere alten Leute. Viele von ihnen kommen direkt aus Karow oder aber aus der Gegend. Manche haben die Jahrfeier von Karow miterlebt. Für sie ist das Bild ein Stück Erinnerung. Und damit passt es wunderbar in unser Haus.“ Erst knapp drei Jahre in Betrieb, verfügt das natürlich von A bis Z über alles, was eine moderne Seniorentagespflege ausmacht. Mobiliar und Accessoires, die sich Katrin Drenckhan quasi handverlesen in Antikmärkten zusammensuchte, allerdings versprühen jene Gemütlichkeit, wie sie Senioren behagt und die Erinnerungen wecken und wachhalten. „Und genau das ist uns wichtig“, so Katrin Drenckhan.

Plaus Bürgermeister Norbert Reier hatte es sich nicht nehmen lassen, das Jahrfeier-Bild von Christel Dettmann selbst nach Karow zu bringen. „Wir hatten es gern im Rathaus. Ich finde aber, hier passt es noch sehr viel besser hin. Karow hat zwar immer zum Amt gehört, nach der Fusion als Ortsteil sogar zur Stadt. Doch es ist einfach ein Stück Ortsteilgeschichte. Und hier sind viele alte Leute, die sich daran erfreuen können.“ Christel Dettmann hofft es. Und sie nutzte die Gunst der Stunde, Katrin Drenckhan für eine ganze Bilderausstellung zu gewinnen.

In Rostock aufgewachsen, seit 2011 wohnhaft in Lübz war Karow übrigens viele Jahrzehnte die Heimat von Christel Dettmann. Hier hat sie als Unterstufenlehrerin gearbeitet, auch als Zeichenlehrerin. Die Malerei hatte sie immer fasziniert. Lieber ging sie in Ausstellungen als ins Kino, sie verschlang Bücher über Maler und sie genoss es, ihre Lebensläufe zu studieren. „Bei Neuauflagen stehen manchmal wirklich nur drei, vier neue Sätze drin. Aber die verschlinge ich dann geradezu“, gesteht Christel Dettmann und lacht auf die ihr eigene sympathische bescheidene Art. Doch obwohl sie für die Malerei geboren scheint, verbot sie sich lange Jahre selbst zu malen. „Warum? Naja, wir hatten vier Kinder und ich musste mich zudem um Haushalt, Garten und Job kümmern.“ Als Rentnerin endlich nahm sie Unterricht bei Horst Meyn und bestritt schon zahlreiche Ausstellungen. Wieviel Bilder sie gemalt hat? „Kann ich nicht sagen. Doch ganz genau 414 sind heute nicht mehr in meinem Besitz.“