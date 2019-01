WANGELIN : Jeder Kasten ein Unikat

Sebastian Volgmann hat seit 2006 mehr als 150 Spannungsverteiler des Netzbetreibers mit Graffiti-Sprühbildern gestaltet

von svz.de

02. Januar 2019, 16:19 Uhr

Allerorten sind sie zu finden, die schmucklosen Stromverteilstationen des Betreibers „Wemag Netz GmbH (Schwerin)“. Sein Versorgungsnetz umfasst auf rund 8000 Quadratkilometern etwa 15 000 Kilometer Stromleitungen. Der Betreiber ist eine Tochter der Wemag AG, die sich mehrheitlich in kommunalem Besitz befindet.

Manchmal aber sind die Stromverteilstationen so ansehnlich wie in Wangelin. Ihre Bemalung stammt vom Rostocker Künstler Sebastian Volgmann. Seit 2006 hat er mehr als 150 Spannungsverteiler des Netzbetreibers mit Graffiti-Sprühbildern künstlerisch gestaltet. „Aus den grauen Kästen werden dadurch echte Hingucker“, freut sich Volgmann über die positive Wahrnehmung seiner Arbeiten in der Öffentlichkeit.

Stets verbindet der Künstler dabei Symbole erneuerbarer Energie mit ortstypischen Motiven. Storchennester, Biberburgen, markante Gebäude, typische Landschaften, lokale Sehenswürdigkeiten – keine der Bemalungen gleicht einer anderen. Unter der Adresse www.s-volgmann.de sind etliche von ihnen im Internet als Auftragsarbeiten zu finden. Sein Handwerk hat der Mediendesigner in Hamburg gelernt. 2010 kehrte er wieder in seine Heimatstadt zurück.

Manchmal projiziert der Künstler seine Motive vorab mit einem Beamer auf die Wandflächen, um sie danach per Hand aufzuzeichnen. Die Arbeit ist anspruchsvoll: Allein für die unterschiedlichen Grüntöne eines Laubbaumes kommen beispielsweise mindestens vier verschiedene Sprühfarben mit den Aufschriften Woodstock, Deep Forest, Mescaline oder Boston zum Einsatz. Immer wieder bleiben Passanten stehen, wenn Sebastian Volgmann in Aktion tritt. „Die Leute sind sehr aufgeschlossen und loben meine Arbeit“, freut er sich. Der Humor kommt beim Sprühen nicht zu kurz. Einmal hat Volgmann eine Station mit einer grünen Computer-Tastatur bemalt, über die ein Windsurfer in einem knallroten Anzug flitzt.

2018 wurden unter anderem die Trafostationen in Broock, Zarrentin, Klein Belitz, Jürgenshagen, Boldela, Hoort, Kambs, Grambow und Vellahn professionell besprüht. Für das bevorstehende Jahr sind Arbeiten an mindestens elf weiteren Standorten geplant. Ansprechpartner dafür ist Michael Recht. „Uns ist es wichtig, dass die Motive gemeinsam mit den Gemeinden ausgewählt werden.“ Dadurch, so der Projektplaner weiter, erhöhe sich auch die Akzeptanz der Anlagen bei den Kunden.

Wenn ein Standort in den Genuss einer derart ansehnlichen Station kommen will, muss sie sich baulich in einem guten Zustand befinden, an einem viel frequentierten Standort stehen und in das Wemag-Netzkonzept passen. Wenn sich dann womöglich noch ein weiterer Sponsor findet, steht einer schmucken Bemalung eigentlich kaum mehr etwas im Wege. Horst Kamke