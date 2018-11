Hegering Mestlin : In Kladrum wird Hubertusmesse gefeiert

von migb

06. November 2018, 08:59 Uhr

Rund um den Ehrentag des Heiligen Hubertus feiern die Jäger und alle Freunde der Jagd. Am Sonntag, dem 11. November, findet in der Kirche zu Kladrum eine Hubertusmesse statt. Der Hegering Mestlin sowie die Kirchengemeinde laden dazu alle Interessierten ein, insbesondere die Jagdpächter und die vielen Jagdhelfer.

Hubertus von Lüttich gilt als Schutzpatron der Jäger, er soll der Überlieferung nach den Wandel vom reinen Jagen des Wildes zu Hege und Pflege des Wildbestandes veranlasst haben. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes liegt wieder in den Händen der Jagdhornbläsergruppe Eldenburg-Lübz unter der Leitung von Reinhard Mielenz. Diese Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und hat sich in diesen Jahren weit über die Grenzen der Region hinaus einen Namen gemacht. Die Predigt wird Kornelius Taetow halten. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.