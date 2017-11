Jenseits der Stille : Improvisation und die Kunst der Pause

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Maria Degner 1 von 1

Im 18. Jahrhundert tauchte in der Schriftkultur ein waagerechtes Strichlein auf. Es bedeutete nichts weiter als: Pause. Ging der Text noch weiter, wurde das Folgende umso mehr herausgehoben. Ging er nicht weiter, signalisierte das Strichlein nicht einfach Schluss, Ende, sondern: Lass das Vorherige nachwirken. Im Regelwerk der musikalischen Literatur hat die Pause natürlich einen systematischen Rang. Richtig spannend aber ist das Erlebnis von quasi schöpferischen Pausen im Fluss der improvisierten Musik. Was schöpfen die Instrumentalisten in den Pausen, in denen sie zu einem neuen Impuls, einer neuen Phantasie finden müssen? Nichts ist vorgefertigt, aber das Konzert muss schließlich weitergehen.

Diese Spannung ergab sich auch in der jüngsten Ausgabe der Konzertreihe „Jenseits der Stille“ in Wangelin, die sich musikalisch mehr und mehr zu einem tönenden Schatzkästlein entwickelt. Entstand zwischen der jungen Geigerin Fabiana Striffler und dem Gitarristen Quique Sinesi eine solche Pause, ließ sich raten: Folgte nun ein Anschlagen der Geigensaiten mit der Hand, würde die junge Geigerin zum Bogen greifen oder schlügen die beiden Musiker die hölzernen Resonanzkörper wieder einmal so, wie man eine Trommel benutzt? Die Pausen, die zu Neuem überleiteten, waren jedenfalls, wie immer in der Improvisationsmusik, kurze Augenblicke der allgemeinen Spannung. Wie mag diese Kommunikation zwischen den beiden klassischen Instrumenten und deren streckenweise unklassischem Einsatz sich fortpflanzen? Wirken Muster, wirkt Inspiration?

