Plau am See : Im Rhythmus von Happy Birthday

Wie man sich Abläufe bei der Reanimierung des Herzmuskels merkt ASB-Wasserrettungsdienst bildet junge Rettungsschwimmer aus

von Armin Kung

20. Januar 2019, 20:00 Uhr

Über Nachwuchs kann sich der ASB-Wasserrettungsdienst Schwerin-Parchim nicht beschweren. Im vergangenen Jahr bildeten die Ehrenamtler 108 neue Rettungsschwimmer in 103 Kursen aus. „Erfreulicherweise sind wir ein stetig wachsender Ehrenamtsbereich”, sagt Mike Stiehler, Leiter Wasserrettung des ASB-Kreisverbandes.

Auch in diesem Jahr soll das so bleiben. Zum ersten Einsteiger-Kurs in diesem Jahr trafen sich am Sonnabend elf junge Teilnehmer. Am Vormittag zur Theorie in Parchim, am Nachmittag zur Praxis in der MediClin-Schwimmhalle in Plau am See. Hier übten sie das Tauchen, wie man Menschen aus dem Wasser zieht und die Wiederbelebung. Am Beckenrand lagen Übungspuppen, an den die Jugendlichen die Schritte einstudierten. Wie bei Philipp Wandschneider, der sich auf Knien über eine Puppe beugt. Atmung horchen, Kopf überstrecken, Beatmen, auf die Brust drücken, um den Herzmuskel zu reanimieren. „Immer im Rhythmus von Happy Birthday to you”, ruft Kursleiter Wolfgang Westphal dem 14-Jährigen zu.

Die Jugendlichen können je nach Alter verschiedene Abschlüsse beim ASB-Wasserrettungsdienst machen. Ab dem 12. Lebensjahr das Abzeichen in Bronze, ab dem 15. Jahr das Abzeichen in Silber. „Das Besondere bei uns ist, dass jedes ASB-Mitglied den Erste-Hilfe-Kurs geschenkt bekommt. Diese Ausbildung ist inklusive“, sagt Mike Stiehler. An diesem Tag waren nicht nur Kinder und Jugendliche in der Halle. Insgesamt 49 Teilnehmer waren an diesem Tag in der Schwimmhalle. Darunter ein Fortgeschrittenen-Kurs und eine Seniorensportgruppe. Der Anfängerkurs wird über die nächsten Wochen hinweg weitergeführt. Ziel sei es, dass alle Teilnehmer im Sommer ihr Praktikum in einem See machen können. Mike Stiehler sagt: „In unserem Schwimmanfänger-Kurs ist noch Platz. Wer im Winter schwimmen lernen möchte, ist bei uns noch willkommen.“