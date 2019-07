Karow : Illustrationen im Meiler

Karower Informationszentrum zeigt Bilder von Kristina Andres

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Karower Meiler ist zurzeit eine Bilderausstellung von Kristina Andres aus Dobbin zu sehen. Die Ausstellung ist Teil eines kinderfreundlicheren Konzeptes, das das Kultur- und Informationszentrum seit kurzem mit seiner neugestalteten Dauerausstellung verfolgt.

Kristina Andres hat ihr Diplom an der Hochschule für bildende Künste Hamburg erlangt und arbeitet seit 2005 im Verlagswesen im Kinderbuchbereich. Seitdem werden jedes Jahr im Schnitt zwei Bücher veröffentlicht, bei denen entweder die Illustrationen, der Text oder sogar Beides aus ihrer Hand stammen. So hat die Künstlerin bereits an mehr als 30 Kinderbüchern mitgewirkt.

Der Kontakt zum Karower Meiler kam eher zufällig zustande. Naturparkleiter Ralf Koch war im vergangenen Jahr zu einer Einwohnerversammlung in der Küche der Künstlerin, um die Wiederherstellung des Dobbiner Sees vorzustellen. Bei einer Besichtigung ihres Ateliers habe Koch sie dann eingeladen, ihre Bilder einmal im Karower Meiler zu zeigen.

Die Ausstellung ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil sind Originalzeichnungen, die Andres mit Feder und Aquarellfarben angefertigt hat, zu sehen. Im zweiten Teil wird anhand von Skizzen und Proofs gezeigt, wie aus einem Entwurf eine farbige Illustration für ein Buch wird. Andres dazu: „Die Ausstellung zeigt, dass es keine Zauberei ist, wie ein Buch entsteht.“

Evelin Kartheuser, stellvertretende Naturparkleiterin, zeigte sich erfreut über die Ausstellung. Sie passe „gut ins neue Konzept, weil wir kinderfreundlicher werden wollen und die Künstlerin aus der Region kommt.“ Die Ausstellung im Karower Meiler ist noch bis zum 14. August zu sehen.