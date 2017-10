diskussionsrunde in dobbertin : Ideenschmiede für ländliche Räume

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Sabrina Panknin

erstellt am 18.Okt.2017 | 21:00 Uhr

Diese Zahl lässt den Atem stocken: In den vergangenen 20 Jahren sank die Einwohnerzahl in Dobbertin um 32 Prozent. „Und das wird weitergehen“, sagt Dirk Mittelstädt – bei dieser Statistik ist der Redner vorrangig Bürgermeister der Gemeinde Dobbertin. Ansonsten fungiert er an diesem Abend vor allem als Vorsteher des Amtes Goldberg-Mildenitz. Die Industrie- und Handelskammer Schwerin (IHK) hatte eingeladen. Es geht um die Zukunft der „Ländlichen GestaltungsRäume“, zu denen der Amtsbereich gehört. Ganz konkret: Damit das Licht in diesen Dörfern und der Stadt Goldberg nicht ausgeht, muss etwas getan werden. Das hat mittlerweile auch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern erkannt. Doch dafür muss an einem Strang gezogen werden. „Wir müssen weg vom Kirchturmdenken“, sagt Dirk Mittelstädt. Seine Nachredner blasen ins selbe Horn.

