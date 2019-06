Godern : Hinweise auf Pferde-Angriff

von svz.de

11. Juni 2019, 10:11 Uhr

Die Polizei in Crivitz bittet nun um Mithilfe. Bereits in den Morgenstunden des Ostersonnabends wurde ein Pferd auf der Weide bei Godern angegriffen. Nun werden Zeugen gesucht, die sich eventuell in diesem Zeitraum auf der Straße zwischen Gneven, Godern und Görslow befanden und hier Fahrzeuge oder Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Crivitz unter Telefon 0172/1523514 entgegen.