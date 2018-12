Lübz : Heute wird abgeschmückt

von Franziska Gutt

28. Dezember 2018, 06:42 Uhr

Die Geschenke sind ausgepackt, der Festtagsbraten ist verdaut und der Filmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wurde wie jedes Jahr in Dauerschleife angesehen. Weihnachten 2018 ist Geschichte. Eigentlich höchste Zeit, die Weihnachtstanne abzuschmücken und die Deko-Engel zurück auf den Dachboden zu bringen – doch im heimischen Wohnzimmer darf der Zauber durchaus ein paar Tage länger bestehen bleiben.

Nur das Bäumchen am Ziegenmarkt sollte allmählich „abgeschminkt“ werden, denn zum Jahreswechsel schließen Meteorologen ungemütliches Wetter mit Regen und Wind nicht aus. Für die eine oder andere Kugel könnte das Jahr dann unschön ausgehen. Da wir das vermeiden wollen, sollten Sie, liebe Leser, Ihre Anhänger bis heute Nachmittag um 15 Uhr abnehmen. Und dann kommen wir und schmücken die öffentliche Tanne in ihren alten Zustand zurück. Glöckchen, Kugeln, Schleifen und Girlanden können dann im neuen Jahr in der SVZ-Redaktion am Ziegenmarkt abgeholt werden.