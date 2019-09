Leisten : Heute Abend zum Hofseefest

Heute Abend zum Hofseefest

von Onlineredaktion pett

06. September 2019, 05:00 Uhr

Das bereits 18. Hofseefest im kleinen Leisten am Plauer See lädt heute Abend ab 18 Uhr ein. Los geht es gemütlich mit einem Spieleabend, ab 21 Uhr gibt es eine Disko mit Showeinlagen der Goldberger Karnevalisten. Am Samstag wird um 12.30 Uhr offiziell eröffnet, begleitet durch den Plauer Fanfarenzug. Dann wird es sportlich beim Volleyball, Bogenschießen und anderem. Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Nach dem Wettkampftag folgt ab 20 Uhr der Leistener Hofseeball mit DJ Enny, einigen Showeinlagen und einem Minifeuerwerk. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr zum Frühschoppen.