Lübz : Großer Ansturm auf neuen Rossmann

Zahlreiche Besucher bei Eröffnung des neuen Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in Lübz dabei

von Franziska Gutt

16. November 2019, 19:36 Uhr

An den Kassen lange Schlangen, nach dem Einkauf vollgepackte Tüten – großer Ansturm auf den neuen Drogeriemarkt im Einkaufszentrum. Am Sonnabend kamen zahlreiche Bürger aus Lübz und Umgebung, um einmal durch die Regalreihen von Rossmann zu schlendern und einzukaufen.

Hinter Blumenladen, Apotheke, Bäcker und Supermarkt befindet sich nun auf 860 Quadratmetern Fläche der neue Rossmann-Markt mit einem Sortiment von 17000 Artikeln. Zehn Mitarbeiter werden im neuen Markt beschäftigt, sagte Lydia Karsten, Bezirksleiterin in Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Die Eröffnung in der Eldestadt sei seit zweieinhalb Jahren geplant gewesen, fügte sie an. Nach der Schließung der Goldberger Filiale vor zwei Jahren, sei es nun in Lübz zum Wiedersehen mit einigen Kollegen gekommen, erzählt Marktleiterin Annelie Blümel. „Das Team ist glücklich über die Wiedervereinigung“, sagt sie im SVZ-Gespräch.

„Lübz kann sich über die große Ladenfläche freuen. Die Firma Rossmann setzt Vertrauen in die Stadt“, so Karsten Müller, Verkaufsleiter bei Rossmann. Er betreut 150 Geschäfte deutschlandweit und verspricht: „In der ersten Woche werden wir unsere Kunden verwöhnen, sie bekommen zehn Prozent auf alle Produkte. Zudem haben wir täglich eine Aktion geplant.“ Bis kommenden Sonnabend finden ein Familientag, ein Styling-Tag und eine Weinverkostung sowie andere Marketingaktionen statt. Anke Westphal aus Lancken ging am Eröffnungstag mit ihrer Freundin Antje Gojek aus Passow bei Rossmann einkaufen. „Ich habe den Leerstand viele Jahre lang mitbekommen. Die Drogerie wertet das Einkaufszentrum auf und belebt es“, so Westphal. Zuvor wäre sie stets nach Parchim in die Drogerie gefahren. „Das dieser Markt nun näher ist, macht das Einkaufen bequemer“, sagt sie.

Auch Ringo Möller aus Lübz sei für den Drogerie-Einkauf öfters in die Nachbarstadt gefahren. Alternativ kaufte er Artikel aus dem Supermarkt. „Doch bei Rossmann gibt es eben viele Produkte, die es im Supermarkt nicht gibt. Deswegen bin ich über die Neueröffnung froh“, sagt er.