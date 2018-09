Quasslin : Goa-Festival steigt in Quaßlin

Veranstalter musste kurzfristig aus der Prignitz umziehen - bis zu 5000 Besucher erwartet

von SEKA

07. September 2018, 20:45 Uhr

Zu viert sitzen sie auf dem Boden. Wenige Meter neben ihnen fährt ein Zug in den Parchimer Bahnhof. Aus ihm strömen weitere Menschen wie sie. Sie sind zumeist jung und schwer bepackt. Zelte, Luftmatratzen und Kleidung für mehrere Tage haben sie dabei. Mit dem Shuttle geht es von Parchim vorbei an Lübz, fast bis an die Grenze zu Brandenburg. Das Ziel ist der kleine Ort Quaßlin in der Nähe von Wahlstorf. Dorthin pilgern aktuell tausende Goa-Fans. Auf dem Gelände von Familie Meier steigt noch bis Sonntag das „Earthquake Open Air Gathering“, ein Festival für progressive und psychedelische Musik.

Eigentlich sollte das Festival in Karstädt in der Prignitz stattfinden. Bereits seit 2015 richten Dennis Maudrey und Sandra Salow die Open-Air-Veranstaltung dort aus. Doch mitten in den Planungen untersagte die Gemeinde Karstädt die Ausrichtung. „Das war erstmal ein Schock. Für uns ist fast eine Welt zusammengebrochen“, heißt es in einer Erklärung der Veranstalter. „Für die Vergangenheit kann ich über die Veranstaltung nicht negativ sprechen“, sagte der örtliche Ordnungsamtsleiter, Sven Steinbeck gegenüber dem „Prignitzer“.

Die Gemeinde führte jedoch unter anderem die wachsende Größe des Festivals als Grund an, diese nun zu untersagen. Die Veranstalter rechneten mit bis zu 5000 Besuchern. Für solche Ausmaße sei eine langfristige Planung nötig, da verschiedene Behörden, wie das Gesundheitsamt, mit einbezogen werden müssten. Auch ein entsprechendes Sicherheitskonzept müsse vorgelegt werden. Bis zum Fristablauf Ende Juli seien die eingereichten Unterlagen des Veranstalters jedoch unzureichend gewesen, sagt Steinbeck.

Innerhalb von zwei Wochen schauten sich Maudrey und Salow alternative Orte an und wurden im etwa 30 Kilometer entfernten Quaßlin fündig. „Das zuständige Amt in Lübz unterstützt uns tatkräftig“, heißt es in der Erklärung der Veranstalter weiter. Und tatsächlich findet das Festival in der Gemeinde Gehlsbach statt. Auf drei Bühnen spielen Bands und legen DJs auf. Die meisten kommen aus Deutschland, doch auch Künstler aus Russland, Südafrika, Argentinien oder Israel sind dabei. Vier Tage und drei Nächte feiern die Goa-Fans auf dem großen Gelände in Quaßlin.