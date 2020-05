Plau am See : Geräteschuppen vermutlich in Brand gesetzt

von ots

04. Mai 2020, 12:24 Uhr

In einer Kleingartenanlage in Plau am See ist am frühen Montagmorgen ein Holzgeräteschuppen durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Das Feuer in der Kleingartenanlage in der Dr.- Alban- Straße wurde gegen 02:45 Uhr entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam. In dem etwa 15 Quadratmeter großen Geräteschuppen verbrannten unter anderem mehrere Gartenwerkzeuge. Der angerichtete Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 10.000 Euro beziffert. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten unbekannte Täter zudem die angrenzende Gartenlaube aufgebrochen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung sowie wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen.