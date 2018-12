Kreien/Techentin/Neu Poserin : Gemeindevertretungen: Von Steuersatz bis Wahl

Sitzungen in Kreien, Techentin und Neu Poserin

von seka

10. Dezember 2018, 20:00 Uhr

Auf ihrer nächsten öffentlichen Sitzung beschäftigen sich die Gemeindevertreter aus Kreien vor allem mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr. Bürgermeister Alexander Leetz hatte zwei Eilentscheidungen getroffen, mit denen die Einsatzbereitschaft und die Sicherung des Gerätehauses gesichert werden sollen. So wird unter anderem ein neues Tor am Feuerwehrgerätehaus eingebaut. Kosten: etwa 3500 Euro.

Wie andere Gemeinden zuvor, verlegt auch die Gemeinde Kreien den kommunalen Stichwahltermin um eine Woche nach hinten, da er andernfalls auf Pfingsten fallen würde. Die Gemeindevertreter treffen sich am heutigen Dienstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kreien.

Bereits um 18 Uhr startet die Gemeindevertretung Techentin im Versammlungsraum der „Augziner Marktfrucht“. Die Lokalpolitiker wollen unter anderem die Neufassung der Zweitwohnsitzsteuer beschließen. Wie zuvor in Goldberg, muss hier der verankerte Stufentarif entfernt werden. An dessen Stelle rückt laut Beschlussvorschlag ein fester Steuersatz von zehn Prozent.

In Neu Poserin sollen demnächst – wie bereits auch in Mestlin beschlossen – die gemeindlichen Bekanntmachungen nicht nur in den Bekanntmachungskästen ausgehängt, sondern digital zur Verfügung gestellt werden. Dadurch soll bei möglichen Rechtsstreitigkeiten eine höhere Beweiskraft vorliegen. Die dafür nötige Änderung der Hauptsatzung soll auf der öffentlichen Gemeindevertretersitzung erfolgen. Los geht es um 19 Uhr im Feuerwehrgebäude.