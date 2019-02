Region um Plau : Anrufe von falschen Polizisten gehen weiter

Seit Wochenbeginn hat die Ludwigsluster Polizei insgesamt 27 Anrufe von falschen Beamten bei überwiegend älteren Menschen festgestellt. Der Schwerpunkt der kriminellen Aktivitäten hat sich allerdings verlagert.

von svz.de

07. Februar 2019, 15:08 Uhr

Während zunächst vor allem Menschen aus der Region Parchim betroffen waren, agieren die Täter derzeit in der Region Plau. Neu ist auch, dass die falschen Beamten ihre Opfer meist in den Abendstunden, teilweise auch zur Nachtzeit, am Telefon belästigen und gezielt nach im Haus aufbewahrten Wertgegenständen fragen. Zudem werden die Angerufenen wegen angeblicher Einbrecherbanden in der Region eingeschüchtert. Die Polizei rät erneut, solche dubiosen Anrufe sofort zu beenden und die gestellten Fragen keinesfalls zu beantworten. Polizeibeamte erkundigen sich am Telefon niemals nach Wertgegenständen.