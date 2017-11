Schauspiel und Genuss : Gelungenes Wintertheater auf dem Klüschenberg

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfram Hennies 1 von 1

von Franziska Gutt

erstellt am 20.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Seit einem Jahr läuft die Werbung und der Verkauf, im Juni begann die heiße Phase der Menü- und Regiebucherarbeitung und seit August stand die Raum- und Tischdekoration im Fokus der Vorbereitung. Ab Mitte Oktober begann das „Verstricken“ aller erarbeiteten Komponenten, das Probekochen, das Probemixen, das Kostümieren und viele weitere Detailarbeiten. Am Sonnabend war es dann soweit: Der „Tag des Lehrlings“, sozusagen die Stunde der Wahrheit in Form der Premiere des neuen Stücks im Klüschenberg-Wintertheater. Die 18. Saison dieser Veranstaltungsreihe steht unter dem Thema: „Orpheus & Eurydike oder Die Liebe in der Antike war Lust und manchmal Gezicke“.

Die dramatische Liebesgeschichte, die der Autor Ernst Gotzian mit frech-erotischen Sprüchen aufgelockert hatte, basiert auf der Oper „Orpheus & Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck (Musik) und Raniery dé Calzabigi (Libretto). Die Gäste erwartete nicht nur geistige sondern auch kulinarische Leckerbissen. Gastronomisch wurde ein 7-Gang-Gourmetmenü mit dem Titel „Allerliebstes Nymphenmenü“ kredenzt und als I-Punkt dazu ausgesuchte besondere Weine und Menügetränke serviert. Gotzian betonte: „Die Lehrlinge und Facharbeiter legen heute Zeugnis zu ihrem Aus- und Weiterbildungsstand ab, in dem sie gemeinsam quer durch alle Berufsgruppen eine Veranstaltung entwickelten, organisierten, verkaufen und schauspielerisch und fachlich umsetzten.“

Das war eine fachlich-kreative und zugleich logistische Herausforderung. „Zugleich ist dieser Tag auch Werbung für die Berufe der Gastronomiebranche, in dem gezeigt wird, wie viel Spaß und Kreativität diese Berufe in sich vereinen. Und nach erfolgreichem Berufsabschluss warten eine große Auswahl an Arbeitsstellen und eine große Bandbreite an attraktiven Aufstiegschancen auf die Lehrlinge.

Zu dieser beruflichen Entwicklung ist das Parkhotel ein herausragender Partner“, war sich Gotzian sicher. Bleibt noch zu erwähnen, dass es keine Profischauspieler gab, alle Auftritte und alle Rollen wurden vom Parkhotel-Personal gespielt. In der Inszenierung für Augen, Ohren und Gaumen traten nicht nur leibhaftig Amor, Furie und Nymphe auf, wobei letztere den Opern-Inhalt erzählte, sondern mit Matthias Arnold auch ein Musiker, der auf seiner Tuba mal kurz vom Thema ablenkte.

Die Sprüche, die von der Furie dargeboten wurden, riefen wahre Lachsalven hervor. Dazu zwei Beispiele. „Er: Findest du, dass ich gut kochen kann? Sie: Aber ja. Deine Eiswürfel zergehen auf der Zunge.“ Oder: „Nüchtern sind wir schüchtern, voll sind wir toll“. Nach diesem unterhaltsamen Abend in besonderem Ambiente, wurde aus den sieben Gängen der Favorit ausgewählt. Die einzelnen Gerichte waren vorab von den Köchen in Versform erläutert worden. Es schälten sich drei heraus: Die legierte Senfsuppe mit Back-Rauke und Lamm-Mousseline, das Entrecote vom Jungrind mit Rosmarin Jus, Gemüsequartett und Kartoffel-Baumkuchen und das göttliche Dreierlei aus Kürbiskern-Parfait auf Brownies, Creme Brulee Orange und Maracuja-Schokomousse.

Als sich am Ende alle Akteure den Gästen zeigten, dankten diese mit langem Klatschen für das Erlebnis. Ernst Gotzian konnte da nur überwältigt danken: „Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen – mit Ihnen, liebe Gäste, und mit Euch Mitarbeitern. Toll, wie Ihr alles gestaltet habt!“ Bis in den März hinein gibt es die Gelegenheit, das Können des Parkhotel-Teams selbst zu begutachten.