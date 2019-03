Gehlsbach : Gehlsbach und Granzin tagen

Gemeindevertretungen kommen Dienstagabend zusammen

01. März 2019, 09:46 Uhr

Am Dienstagabend finden in Gehlsbach und Granzin die ersten Gemeindevertretersitzungen in diesem Jahr statt. Während die Gemeindevertreter von Granzin bereits um 18 Uhr im Gemeindezentrum des Ortes, Rosenberg 18d, zusammenkommen, trifft sich die Gemeindevertretung von Gehlsbach um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde.

Die Gemeindevertreter beider Orte werden sich mit der Finanzlage der Kommunen beschäftigen. Beide Sitzungen werden über den Beschluss „FAG 2020 - Die einmalige und gemeinsame Chance von Land und Kommunen zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung nutzen!“ am Dienstagabend abstimmen.

In dem Antrag stellen die Gemeindevertretungen fest, dass die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, um ihre Aufgaben wirksam erfüllen zu können, eine angemessene und aufgabengerechte Finanzausstattung benötigen.

Dabei soll der rechtlich geforderte Haushaltsausgleich genauso möglich sein, wie die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben und insbesondere Investitionen.



Haushalt 2019





Granzin und Gehlsbach stimmen außerdem über ihre jeweilige Haushaltssatzung und Planung für dieses Jahr ab. Die Vertretung Granzin ist auch noch mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 beschäftigt. In Gehlsbach dagegen geht es auch um die 5. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2019. Des weiteren wird in Granzin über einen Termin für eine mögliche Stichwahl abgestimmt.