Mit Netz und doppeltem Boden : Für Unfall-Patienten das Optimum

von Simone Herbst

erstellt am 07.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Jedes Jahr werden in der Unfallchirurgie am MediClin Krankenhaus Plau am See mittlerweile weit über eintausend Unfallpatienten medizinisch versorgt. Nach Verkehrs- und Arbeitsunfällen genauso wie nach Unfällen im Haushalt. 43 Patienten waren 2016 „Schwerstfälle“.

Zur flächendeckenden Standardisierung, Sicherung der Behandlungsqualität und Optimierung der Behandlung schwerverletzter Patienten hatte die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) 2006 das Projekt TraumaNetzwerk DGU ins Leben gerufen. TraumaZentren sollen die interdisziplinäre und klinikübergreifende Versorgung der Schwerverletzten verbessern. Dabei sind lokale, regionale und überregionale Zentren zu Trauma-Netzwerken zusammengeschlossen und kooperieren sowohl untereinander als auch mit den Rettungsdiensten.

Seit mehreren Jahren ist auch die Plauer Klinik TraumaZentrum, genauer gesagt „lokales TraumaZentrum“. Jetzt erhielt das MediClin die Zertifizierung „regionales TraumaZentrum“.

