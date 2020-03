Arbeiten am Gutshaus : Frischekur für Welzins Kleinod

Sanierung des Gutshauses schreitet voran. Ab Ostern wird bei einer Bauwoche wieder gemeinsam angepackt

von Alexander Fischbach

01. März 2020, 19:00 Uhr

Noch liegt das Gutshaus in Welzin im Winterschlaf, keine Kinder und Jugendliche lärmen und laufen dort herum. Aber ab den diesjährigen Osterferien wird sich das wieder ändern. Dann sind Bauwochen angesagt, in denen Kinder und Jugendliche zimmern, hämmern, Dielen abschleifen, Wände bauen oder auch im Garten morsches Holz sägen und Wege pflegen.

Schüler packen mit an

„Diese Jahr geht es besonders um den Innenausbau“, sagt Frederik Kraft vom Trä-gerverein „Actiontouren leben lernen“, der mit seinem Team aus freiwilligen Helfern diese Feriencamps leitet. „Pro Woche sind das zwischen zehn und zwanzig Teilnehmer in gleicher Altersklasse.“ In den Osterferien sind dies Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Die großen Projekte, die zwischen Ostern und Herbst vollendet werden sollen, sind unter anderem der Bau einer Erdwärmeheizung und einer Anlage, die Regenwassernutzung für Toiletten und Ähnliches erlaubt. Am Ende, wenn das Gutshaus saniert ist, fährt Frederik Kraft fort, sei das Ziel, ein Haus zu haben, das energetisch autark ist.

Bei solch großen Projekten sind eine fachliche Anleitung und Sicherheitskleidung unerlässlich. Beides stellt der Verein bereit. Die Handwerker nehmen zum Teil Urlaub, um an der Bauwoche teilnehmen zu können oder werden von den Betreiben freigestellt. Hierbei handelt sich um Firmen aus der Region, genau das ist auch Sinn der Leader-Förderung. Ermöglicht werden solche finanziellen Kraftanstrengungen nämlich auch durch dieses EU-Projekt. Für die Region sind die Leader-Mittel von Vorteil, denn die an der Umsetzung beteiligten Firmen stammen aus dem Umland des jeweiligen Projektes.

Seit 2016 wird am Objekt gearbeitet

Benno Wrosseck, Chef des gleichnamigen Goldberger Baugeschäftes, ist gerade damit beschäftigt, die Böden für den Einbau der Heizung vorzubereiten. Es soll eine Fußbodenheizung werden. Seine Firma hat schon im Keller, am vorderen Giebel, den einzelnen Räumen und am Treppenhaus gearbeitet. Seit September 2016 ist er im Gutshaus tätig und arbeitet mit seiner Firma mit dem Verein zusammen. Ab Ostern kommen dann die Jugendlichen hinzu. „Die Arbeit an diesem Haus und im Garten macht den Teilnehmern großen Spaß,“ findet Frederik Kraft. Damit auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, übernimmt ein Teil des Teams die Mahlzeiten inklusive Essensplan und Einkäufen. Am Nachmittag gibt es Entspannung auf dem Gelände des Gutshauses selbst oder am nahe gelegenen Passower See. Einmal in der Woche findet eine Kanutour auf der Elde von Kuppentin nach Lübz statt, mit der Schleuse in Bobzin als Streckenhighlight.

Es geht dem Verein allerdings nicht nur um die Arbeit am Haus, sondern auch um andere Aktivitäten. So werden zum Beispiel Vater-Kind Wochen, Familientouren, Kanuwochenenden oder Naturwochen angeboten.