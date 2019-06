Goldberg : Frische Luft und Gespräche über die Zukunft

Am Sonntag bei Bürgerspaziergang Ideen für das Zukunftsprojekt des Amtes Goldberg Mildenitz sammeln

von Onlineredaktion pett

20. Juni 2019, 05:00 Uhr

Wer Lust auf frische Luft und gute Gespräche über die Zukunft des Heimatortes hat, ist eingeladen zum Bürgerspaziergang in Goldberg und den Ortsteilen. Es sollen Ideen für das Zukunftsprojekt des Amtes Goldberg Mildenitz gesammelt werden. Treffpunkt ist am Sonntag, 23. Juni, um 15 Uhr im Goldberger Park am Denkmal Die Trauernde.