Plau am See : Flohmarkt für junge Menschen

Flohmarkt für junge Menschen

von Onlineredaktion pett

04. September 2019, 05:00 Uhr

Rundum die und in der Mehrzweckhalle am Plauer Bahnhof findet am Sonnabend, 7. September, von 10 bis 13 Uhr ein Flohmarkt für Kinder und Jugendliche statt. Mit der Neuausrichtung auf eine etwas ältere Zielgruppe war es im vergangenen Jahr gelungen, auch mehr junge Standbetreiber zu aktivieren. Zum Beispiel können Schulklassen ihre Kasse aufbessern und auch aktiv am Kuchenbasar mitwirken. Eine Standgebühr wird nicht erhoben. Die Veranstaltung wir durch die Stadt Plau sowie den Landkreis unterstützt. Weitere Infos gibt es auf der Web-Seite www.kjz-plau.de, unter der Telefonnummer: 038735 46555 und per E-Mail: unter kijuz@amtplau.de