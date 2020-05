Campingplatz Goldberg : „Es gab immer eine Betriebserlaubnis“

Amt Goldberg-Mildenitz ist sich sicher, dass auf dem Goldberger Campingplatz am Seeufer jahrzehntelang alles mit rechten Dingen zuging

von Franziska Gutt

28. Mai 2020, 05:00 Uhr

Im Wohnwagen Urlaub machen oder sich am Wochenende eine Auszeit nehmen, das war einmal. Zumindest ist das aktuell nicht mehr direkt am Ufer des Goldberger Sees, in unmittelbarer Nähe zum Badestrand möglich. Über 60 Jahre war auf dem Campingplatz Betrieb. Das ist vorerst vorbei. Seit der Schließung Anfang des Jahres ist das Eingangstor abgesperrt, der Platz leer und lediglich zwei Container zeugen von der großen Abbau- und Aufräumaktion vor einigen Monaten. Nachdem der bisherige Pachtvertrag auslief, die mögliche Neubetreiberin ihr Vorhaben, einen Vier-Sterne-Platz für Wohnmobile zu errichten, zurückstellte, sucht die Stadt einen neuen Interessenten, der es sich leisten könnte, das Areal ohne große Veränderung weiter zu nutzen.

Dabei hieß es zuletzt, der Platz sei nicht offiziell genehmigt. Ein Rundgang mit Vertretern der Kreisverwaltung habe diese Erkenntnis zum Vorschein gebracht (SVZ berichtete). „Dass sich der Campingplatz seit Jahren in einem rechtswidrigen Zustand befand, nur geduldet wurde und nur unter Bestandsschutz steht, stimmt aus meiner Sicht nicht“, behauptet dagegen Marko Kinski, leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Goldberg-Mildenitz auf SVZ-Nachfrage. Der Campingplatz existiere seit den 1950er Jahren, sagt er und schlägt das in einer Akte nach. Die Erholungsfläche am Seeufer habe es zu DDR-Zeiten wie nach der Wende durchgehend gegeben. „Die Genehmigung aus Ostzeiten ist in eine für die Westzeit übergangen“, so Kinski weiter. Er sei sich sicher, dass vor Ort Naturschutz in mehrfacher Hinsicht gilt sowie jegliche Neuerungen ein Bebauungsplan-Verfahren erfordern. Doch: „Es gab damals wie heute immer eine Betriebserlaubnis.“

Seiner Meinung nach sei der Neubau des Sanitärgebäudes im Vorjahr ein Beleg dafür, dass der Campingbetrieb behördlich gestattet sei. „Für das neue Toilettenhäuschen gab es schließlich auch Fördermittel vom Landkreis“, erklärt Marko Kinski.

Tatsächlich steht das nagelneue Gebäude nun einsam und ungenutzt auf dem für etwa 50 Parzellen ausgelegten Platz. Wann hier wieder Touristen ihr Zelte aufschlagen können, ist derweil ungewiss. Zur weiteren Nutzung des Geländes müsse die Elektroanlage instandgesetzt werden, bestätigt Kinski gegenüber unserer Zeitung. Ansonsten: „Der Platz kann weiter betrieben werden – in der Art, wie er zuletzt auch betrieben wurde.“ Und ein neuer Pächter könne nun bei Null anfangen, einen kompletten Neustart wagen, denn jetzt „ist alles beräumt und gesäubert.“

Nachdem die Dauercamper ihr langjähriges Domizil verließen, sei zutage gekommen, „dass es auch einige Gäste gab, die die Definition von Dauercampen anders auslegten“, sagt Marko Kinski und deutet die unschönen Hinterlassenschaften von ehemaligen Unterpächtern an. „Für diese Saison wäre es gut, wenn wenigstens ein Betreiber für den Kiosk am Badestrand gefunden wird“, so Kinski abschließend.