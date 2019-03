Mestlin : Erster Storch des Jahres

Er ist früher als sonst wieder in Mestlin.

Am Freitagnachmittag traf er ein, der erste Storch des Jahres im Storchendorf Mestlin. Er nahm gleich das Nest an der Bäckerei Melchert in Beschlag, in direkter Nähe zur Begegnungsstätte. Er ist in diesem Jahr fünf Tage früher eingetroffen, als im Vorjahr. Im Vergleich zu den Jahren vor 2018, ist Adebar bereits rund 14 Tage früher, denn er kehrte sonst stets Ende März/Anfang April aus seinem Winterquartier zurück.