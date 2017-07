Park & Go : Ende August soll das Pflaster liegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

Unterhalb der B 103, direkt am Eingang zur Quetziner Straße kann man in diesen Wochen den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen touristischen Parkplatz des Luftkurortes verfolgen. Bis Ende August sollen die Fläche gepflastert und dann 130 Pkw-Stellplätze und überdies zwei Bus und drei Caravan-Parkflächen fertig sein. Schon in der laufenden Tourismussaison soll der neue, zentrums- und burgnah gelegene Parkplatz den ohnehin begrenzten Parkraum in der Innenstadt entlasten. „Einweihung und Freigabe des Parkplatzes werden wir deshalb direkt nach seiner baulichen Fertigstellung vornehmen“, kündigt Bürgermeister Norbert Reier an. Die Bepflanzung der Nebenanlagen werde die Stadt nicht parallel zu den Bauarbeiten in Auftrag geben. „Das Grün wird im Herbst kommen, zur ganz normalen Pflanzzeit.“

Währenddessen geht die Sanierung nebenan auf der Burg weiter. Neben der Ortsumgehung ist die Burgbaustelle das Projekt, auf das Plau Jahre hingearbeitet hat. Von dort berichten wir demnächst.

von Simone Herbst

erstellt am 08.Jul.2017 | 05:00 Uhr