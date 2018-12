LÜbz : Eintritt geschenkt

Noch bis 21. Dezember kostenlos in den Amtsturm.

von seka

10. Dezember 2018, 12:36 Uhr

Noch bis zum 21. Dezember schenkt der Verein „Lübzer Land“ allen Besuchern des Stadtmuseums Amtsturm den Eintritt in einen der am besten erhaltenen Wehrtürme Deutschlands und lädt zu spannenden Führungen und Neuentdeckungen in den Räumen ein. Der kostenfreie Besuch ist zu den Öffnungszeiten des Museums möglich.

Pünktlich zu Weihnachten verschenkt die Stadt- und Kinderbibliothek zudem „Freundschaftskarten“. Das Prinzip der Freundschaftskarte funktioniert so: Der Leser der Lübzer Stadtbibliothek schenkt seinem Freund oder Bekannten, der noch nicht in der Bibliothek angemeldet ist, die Freundschaftskarte und der Glückliche kann dann ein Jahr lang den Service der Bibliothek kostenfrei nutzen.

An Heiligabend findet am Amtsturm auch wieder das traditionelle Turmblasen statt. Wie in jedem Jahr werden die Mitglieder des Elde-Blasorchesters Parchim-Lübz ab 17 Uhr aus luftiger Höhe über den Platz weihnachtliche Melodien zu Gehör bringen.

Zwischen Weihnachten und Silvester bleiben die Stadtbibliothek, das Stadtmuseum Amtsturm und die Stadtinformation geschlossen.