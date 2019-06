Karow : Eintauchen in die Steinzeit

von svz.de

21. Juni 2019, 05:00 Uhr

Steinzeit-Kinderfest im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide: Am 29. Juni verwandelt sich von 10 bis 17 Uhr das Naturparkzentrum Karower Meiler in ein Steinzeitdorf. Klein und Groß können sich in verschiedenen Steinzeit-Techniken versuchen: So kann in einer steinzeitlichen Trogmühle Mehl gemahlen und anschließend als Knüppelkuchen verarbeitet werden, Pfeil und Bogen gebaut werden, die Kinder können sich in Höhlenmalerei versuchen, die Höhlenlampen dazu bauen, es kann Steinzeitschmuck gebastelt werden und vieles mehr. Auch einen Schießstand wird es geben, von dem aus die jungen Jäger auf ein Mammut zielen können. Wie schwierig es ist, nur mit Naturmaterialien Feuer zu erzeugen, können die Besucher ebenfalls selbst ausprobieren.