Plau am See : Einheitlich nach Berlin

Mädchen-Hockeymannschaft erhält neue Trainingsanzüge für Bundesfinale

von NITR

17. September 2019, 20:00 Uhr

Die Mädchen-Hockeymannschaft der Regionalen Schule am Klüschenberg fährt am 22. September nach Berlin, um sich beim Herbstfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ mit anderen Schulmannschaften zu messen. Zudem wird das 50-jährige Bestehen des weltweit größten Schulmannschaftswettbewerbs im Olympiastadion gefeiert. Die Mannschaft von Trainerin Elisabeth Krause hatte sich im Juni bei einem Qualifizierungsturnier in Schwerin gegen eine Güstrower und Schweriner Schülermannschaft behauptet und konnte somit den Weg in das Bundesfinale antreten. Dort werden Hannah Baumgart, Helen Malenka Branig, Lenja Friebe, Hannah-Sophie Neutmann, Vanessa Null, Ida-Moa Pitsch, Alina Riesner und Daria Schwabke nun ihre Schule und ihr Bundesland vertreten.

Damit die jungen Sportlerinnen bei der Eröffnung mit Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und während des Turniers einheitlich gekleidet sind, bekamen sie von der Versicherung Provinzial, die den Wettbewerb seit 1998 unterstützt, neue Trainingsjacken. Generalagent Frank Eckstein aus Malchow überreichte die Jacken vor kurzem beim Training und sagte: „Der Wettbewerb ist ein herausragendes Ereignis, das wir gerne unterstützen und das immer wieder viele Talente hervorbringt. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr in Berlin gut abschneidet“. An „Jugend trainiert für Olympia“ nehmen jedes Jahr rund 80 0000 Schüler in tausenden verschiedenen Teams in den Sportarten Beach-Volleyball, Fußball, Golf, Hockey, Judo, Leichtathletik, Rudern, Tennis, Schwimmen und Triathlon teil.