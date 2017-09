Augzin : Ein Haus voller Leben und Trubel

vergrößern 1 von 1 Foto: sabrina panknin 1 von 1

Hühner flitzen einem vor den Füßen herum, ein Sandpfad schlängelt sich den Weg entlang, die Tür steht offen. Aus der Küche sind Geräusche zu hören. „Einfach durchgehen“, sagt ein junger Mann und lächelt. Es ist Christophe Starnick, einer von insgesamt 15 Erwachsenen des Heil- und Gemeinschaftszentrum Aurea Arcadia in Augzin. Die Frauen des Hauses bereiten gerade das Mittagessen vor – Nudelauflauf mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten. Die Kinder – 14 an der Zahl – schlafen noch. Seit vier Jahren gibt es Aurea Arcadia mittlerweile in Augzin, der Verein Ichtys e.V. existiert schon länger. Gegründet in Berlin von Rebekka Ullmann und Eva-Maria Hövener. „Wir sind keine Kommune“, sagt Eva-Maria Hövener ganz bewusst.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Print-Ausgabe und im e-Paper.

von Sabrina Panknin

erstellt am 02.Sep.2017 | 12:00 Uhr