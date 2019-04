Lübz : Eigenständige Wählergruppen

von svz.de

04. April 2019, 08:48 Uhr

In der gestrigen Ausgabe stand, dass sieben Kandidaten für die Wählergemeinschaft Gischow-Burow in die Lübzer Stadtvertretung einziehen möchten. Das ist nicht ganz korrekt. Für diese Wählergemeinschaft treten nur Jens Kühl, Alexander Grünholz, Gösta Rehse und Roger Schober an. Die anderen drei Kandidaten Gerd Vorhauer, Susanne Staal und Dieter Stargardt treten hingegen für die Wählergemeinschaft Broock/Wessentin an.