Plau am See : Die Kapitäne von Plau

17. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Einige Fabelwesen, darunter auch ein Einhorn, schwammen bei der 29. Badewannen-Rallye in Plau am See um die Wette. Die 19 farbenfrohen und mit Liebe gestalteten Boote wurden von den Kapitänen über den See manövriert. Bei dem traditionellen Fest am 14. Juli 2018 waren schätzungsweise rund fünftausend Besucher an der Rallye-Strecke. Die 30. Plauer Badewannen-Rallye wird am 12. und 13. Juli 2019 stattfinden. Die Teilnehmer im kommenden Jahr können schon mal Pinsel und Säge suchen.