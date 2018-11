Plau am See : Der Advent kann kommen

von svz.de

15. November 2018, 11:48 Uhr

Es geht los: Die städtische Weihnachtsbeleuchtung in Plau findet wieder ihren Weg an die Laternen. Wenn am ersten Adventswochenende in der Großen Burgstraße und am 15. Dezember in der Altstadt im Zuge der Plauer Weihnachtsstraße wieder der Glühweinduft durch die Straße zieht, wird es sich auch im schwindenden Licht gemütlich flanieren lassen. Dafür haben jetzt die Mitarbeiter des Plauer Bauhofs gesorgt und die Beleuchtung angebracht.