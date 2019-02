Plau am See : Depressionen und Ängste

von svz.de

28. Februar 2019, 10:09 Uhr

Wer an einem Betroffenenaustausch über Depressionen und Ängste interessiert ist, der ist zu den nächsten Gruppentreffen am Dienstag, 5. März und am Dienstag,19. März, 18 Uhr, eingeladen. Die kostenfreien Gesprächsrunden finden in der Tagesstätte des Dr.-Wilde-Hauses, Quetziner Straße 2 in Plau am See, statt. Bei Fragen wenden sich Interessierte und Teilnehmer bitte an die Kiss der Diakonie Güstrow unter der Telefonnummer 03843/7761037 oder per E-Mail unter kiss@diakonie-guestrow.de.