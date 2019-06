Plau am See : „Country Buffet“ zu Gast im Parkhotel

von Franziska Gutt

Am Donnerstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr findet der nächste kulturelle CDU-Stammtisch des Plauer Gemeindeverbandes im Parkhotel Klüschenberg statt. An diesem Abend sind die in der Region bekannten Musiker der Band „Country Buffet“ zu Gast im Luftkurort. Die Gruppe ist aktuell mit vielen Konzerten zwischen Hamburg und Berlin unterwegs. Die Band spielt vor allem Country-Musik – stimmungsvolle Stücke zum Mitschunkeln und -singen. Der Eintritt kostet acht Euro.