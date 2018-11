Plau am See : Burgsänger-Konzert

Am 9. Dezember in der Plauer Marienkirche

von svz.de

19. November 2018, 08:40 Uhr

Noch dauert es ein wenig, bis die Adventszeit beginnt. Doch die Plauer Burgsänger des Heimatvereins sind schon in besinnlicher Stimmung. Zur Zeit bereiten sie sich auf ein vorweihnachtliches Konzert vor, das am zweiten Adventssonntag in der Plauer Marienkirche zu hören sein wird. Für sie gäbe es nichts schöneres, als mit dem Publikum gemeinsam die Marienkirche mit alten und neueren Weihnachtsliedern zum Klingen zu bringen. Los geht es am 9. Dezember um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Sänger freuen sich über eine kleine Spende für ihre Chorarbeit.