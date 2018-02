Plauer Wahrzeichen : Burgdach fast fertig, Aufzug stockt

Die Arbeiten auf dem Haupthaus sollen in dieser Woche beendet werden. Die Stadt Plau hat immer noch kein Angebot für den Fahrstuhl-Einbau.

von Simone Herbst

21. Februar 2018, 21:00 Uhr

„Wir müssen zusehen, dass wir unseren Bau dicht bekommen. Möglichst noch diese Woche.“ Plaus Bauamtsleiter Arno Kühnel drückt die Daumen. So fest er kann. Und er hat die Baufirmen, die aktuell am Haupthaus der Plauer Burg Sanierungsarbeiten ausführen, entsprechend instruiert. Sorgen macht Kühnel der Wetterbericht - minus zehn, minus 15 Grad die nächsten drei, vier Wochen. „Solch einen Einbruch können wir einfach nicht gebrauchen“, sagt er und hofft, dass er nicht kommt. Falls aber doch muss in allererster Linie das Dach dicht, damit der Innenausbau nicht ins Stocken gerät. Die Hofseite ist es fast. Hier muss nur noch die Entrauchungsöffnung eingefasst werden. Zur Straße fehlten gestern noch knapp zwei Drittel der Dachsteine. Und die Männer der Dachdeckerfirma Siegfried Flashaar aus Giebow rotieren.

Die gute Nachricht ist: Abriss und Entkernung im Zuge der im vergangenen Jahr begonnen Sanierung des Haupthauses sind abgeschlossen. „Im Obergeschoss sind alle maroden Teile des alten Fußbodens raus und er ist bereits abgebrettert“, sagt Arno Kühnel. Fehlen hier jetzt nur noch eine Schüttung und darauf die Dielung. Im Verlauf der Arbeiten war jedoch festgestellt worden, dass statische Eingriffe in größerem Umfang notwendig waren als eingangs gedacht. „Um die Dachkonstruktion abzufangen, mussten Ständer eingezogen werden, die vom Keller bis ins Dach gehen“, erklärt der Bauamtsleiter. Hierfür und an anderen Stellen seien zusätzliche statische Berechnungen erforderlich gewesen, die den Bauablauf insgesamt verzögert hätten. Nicht so schlimm wie befürchtet offenbarte sich die Substanz im Erdgeschoss. Etliche verfaulte Balkenköpfe mussten auch hier gekappt und saniert werden. Weitere gute Nachricht ist auch: Für zwei Bäume vor dem Haupthaus, die nach notwendigen Änderungen der Ausführungsplanung für die Gestaltung der Außenanlagen im Wege waren, erteilte der Landkreis kurzfristig die Fällgenehmigung.

Mit den alten Gebäuden innewohnenden Tücken kann die Stadt, die Eigentümer der Burg und damit auch Träger der geförderten Sanierungsmaßnahme ist, leben. Wirkliche Sorgen bereitet ihr momentan die Ausschreibung für den geplanten Fahrstuhl. Der ist im Projekt zwingend vorgesehen, um künftig den behindertengerechten Zugang zu allen Etagen des Haus des Gastes zu ermöglichen. „Wir haben zum zweiten Mal die Lose für die Stahltreppe und den Aufzug ausgeschrieben“, erzählt Kühnel. Für die Stahltreppe ist inzwischen ein Angebot abgegeben worden. „Für den Aufzug kam nicht eines, obwohl wir neben der öffentlichen Ausschreibung zehn Firmen direkt angeschrieben hatten. Doch nichts, noch nicht mal ein Schweineangebot“, sagt Kühnel. Mit „Schweineangebot“ ist übrigens die stattliche Forderung von Firmenseite gemeint, die mangels Konkurrenz durchaus nicht unüblich wäre. „Uns bleibt nichts, als den Fahrstuhl ein drittes mal auszuschreiben“, so der Bauamtsleiter, dem die ausbleibende Resonanz längst schon Kopfschmerzen bereitet. „Dass so gar keinen Angebote abgegeben werden ist schlimm. Im April sollte die Gründung für Stahltreppe und Aufzug in einem erledigt werden. Dafür müssen wir aber beide Aufträge vergeben haben. Und natürlich sanieren wir mit Förderung. Und diese Gelder müssen wir bis zu einem Stichtag abrechnen. Verzögerungen können wir uns schon deshalb überhaupt nicht leisten.“