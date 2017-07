sanierung der dobbertiner klosterkirche : Brodkorb sagt „Jein“ zur neuen Orgel

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die wohl wichtigste Nachricht vorweg: Das Gros der Sanierungsarbeiten in der Dobbertiner Klosterkirche wird bis zur Jubiläumsfeier – in nicht einmal mehr drei Jahren – abgeschlossen sein. „2020 werden wir soweit sein, dass wir das Jubiläum würdig begehen können – auch in der Kirche“, verdeutlicht Robert Klaus, Leiter des Schweriner Geschäftsbereiches beim Betrieb für Bau und Liegenschaften (BBL). Der Betrieb koordiniert nicht nur die Sanierungsarbeiten, sondern engagiert auch die richtigen Fachmänner für die Innensanierung. Grund: Die Klosterkirche ist Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt schaute sich Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) das „Eigentum“ einmal genauer an.

von Sabrina Panknin

erstellt am 07.Jul.2017 | 21:00 Uhr