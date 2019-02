von svz.de

28. Februar 2019, 10:11 Uhr

Jetzt wird wieder Blut gespendet. Möglich ist diese gute Tat am Montag, 4. März in der Grundschule „Kantor-Carl-Ehrich“ in Plau am See . Die Spende ist von 15 bis 19 Uhr möglich. Am Montag, 11. März und am Dienstag, 12. März, kann von 14.30 bis 19 Uhr im DRK-Charity Shop in Lübz gespendet werden.