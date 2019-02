von svz.de

21. Februar 2019, 07:39 Uhr

Aus Naturmaterialien attraktive Blumengestecke herstellen, dies ist das Ziel des Floristik-Kurses für Fortgeschrittene der Volkshochschule. Das Seminar findet am Donnerstag um 17 Uhr am Neuen Teich 1 in Lübz statt. Die Gebühr beträgt 30 Euro. Heidelinde Plückhahn bringt den Teilnehmern bei, florale Dekorationen zu Anlässen, fürs Haus oder für das Wohlbefinden zu gestalten.