Betrieb mit Tradition : Backstube im Wandel der Zeiten

Simone Herbst

20.Okt.2017

In der Plauer Backstube wurde gestern noch eine Schicht an die Nachtschicht drangehängt: Hans Behrens, Senior der Bäckerdynastie Behrens, feierte sein 65. Meisterjubiläum. Vertreter der Handwerkskammer kamen zum Gratulieren, Freunde, Weggefährten und natürlich Plauer Handwerkskollegen.

„Mein Großvater hat Brot und Kuchen noch im Kohleofen gebacken“, erzählt der alte Bäckermeister gerade. Verdammt lang her sei das. Hans Behrens war bei „Opa Bernhard“ in die Lehre und anschließend als Geselle in die „Fremde“ gegangen. Zu Bäcker Schön nach Hagenow verschlug es ihn. Wie die Behrens’sche eine Bäckerei mit sehr gutem Ruf. „Die Zeiten damals waren andere“, sagt der Senior. „Heute ist alles moderner, und wie mir scheint, sind die Dinge in ständigem Wandel.“

Wandel ist auch dem Hause Behrens nicht fremd. Allerdings einer aus schöner Tradition. Aus Hagenow zurück und wenige Jahre später dann auch den so wichtigen Meisterbrief in der Tasche, übernahm Hans Behrens 1953 den väterlichen Betrieb in der Plauer Stietzstraße. Er führte ihn, bis 1993 Sohn Harald in seine Fußstapfen trat. Inzwischen ist die Reihe an Enkelsohn Hannes Behrens. „Ich habe die Backstube am 4. Oktober übernommen, es ist also noch ganz neu“, verkündet der 31-Jährige die Unternehmensnachfolge ganz offiziell. „Gerade bei Traditionsunternehmen wie diesem, das im nächsten Jahr 180. Geschäftsjubiläum feiert, freut uns das ganz besonders“, so Edwin Ulff, der Gratulant von der Handwerkskammer.

