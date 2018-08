Techentin / Zidderich : Auto kracht gegen Baum

23-jährige Fahrerin nach Unfall schwer verletzt

von migb

17. August 2018, 15:55 Uhr

Heute früh wurde ein Autofahrer zwischen Techentin und Zidderich bei einem Unfall schwer verletzt. Nach den ersten Ermittlungen befuhr die 23-Jährige die Straße in Richtung Zidderich, als ihm nach eigener Aussage nach einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Nach unbestätigten Zeugenaussagen soll es sich um einen blauen Dacia handeln, der mittig der Fahrbahn gefahren sein soll. Aus diesem Grund wollte der Seat-Fahrer ausweichen und lenkte sein Auto nach rechts, kam auf den Seitenstreifen und beim Gegenlenken ins Schleudern. In der weiteren Folge krachte er rechts gegen einen Baum und kam dann auf der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, am Auto entstand erheblicher Sachschaden.