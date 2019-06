von svz.de

11. Juni 2019, 10:11 Uhr

Wer an einem Betroffenenaustausch über Depressionen und Ängste interessiert ist, der ist zu den nächsten Gruppentreffen vom Diakonie-Verein Güstrow in Plau am See eingeladen. Diese finden am 11. und 25. Juni jeweils um 18 statt. Die kostenfreien Gesprächsrunden finden in der Tagesstätte des Dr.-Wilde-Hauses, Quetziner Straße 2, statt.