Dobbertin : Aufregung um 57-Jährigen

Bewohner der Diakonie Dobbertin war verschwunden

von Alexander Fischbacher

15. September 2020, 17:30 Uhr

Erleichterung in der Diakonie Dobbertin und auch bei der Polizei: Am gestrigen Dienstag konnte gegen Mittag ein seit längerem vermisster Mann wohlbehalten wieder aufgefunden werden.

Seit Montag um 7.30 Uhr war der kognitiv beeinträchtigte Heimbewohner verschwunden. Seit dieser Zeit hat die Polizei nach ihm gesucht und auch über die sozialen Netzwerke wurde versucht, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Das prekäre an dieser Situation war, dass der Vermisste auf medizinische Hilfe angewiesen ist. Eine aufmerksame Spaziergängerin am Ufer des Dobbertiner Sees wurde am späten Dienstagvormittag auf ihn aufmerksam. Sie habe ihn angesprochen und konnte ihn bewegen, vor Ort zu bleiben. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die eintreffenden Beamten konnten den Mann daraufhin zweifelsfrei identifizieren. Sie haben ihn im Anschluss an die erkennungsdienstliche Behandlung unversehrt und wohlbehalten wieder zurück in die Einrichtung bringen können. Klaus Wiechmann, Sprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Frau. Nach bisherigen Angaben des wieder aufgefundenen Bewohners habe dieser die Nacht auf einer Parkbank am Uferweg des Dobbertiner Sees verbracht. Die Gründe für sein Fernbleiben von der Einrichtung sind bisher noch nicht bekannt. Ebenfalls gibt es noch keine Erkenntnisse darüber, an welchen Orten genau sich der Mann aufgehalten hatte. Bereits im Januar war der Mann schon einmal aus der Einrichtung verschwunden. Damals wurde er in der Nähe von Goldberg wieder aufgefunden.