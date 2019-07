Lübz : Anmeldungen zur Prüfung

von svz.de

31. Juli 2019, 07:42 Uhr

Der Angelverein Elde-Lübz möchte darüber informieren, dass es für den Vorbereitungslehrgang zur Fischereischeinprüfung mit anschließender Prüfung nur noch wenige Teilnehmerplätze gibt. Die Lehrgangstermine sind: 30. August 18 bis 21 Uhr, 31. August von 8 bis 13 Uhr, 1. September von 8 bis 12 Uhr, 6. September von 18 bis 21 Uhr und 7. September von 8 bis 11 Uhr. Die Fischereischeinprüfung findet dann am 14. September statt.

Die hierzu erforderlichen Anmeldungen können wöchentlich Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr oder Freitag von 8 bis 12 Uhr in Lübz, Am Markt 18 (Autoschilder ) oder am 9. und 23. August von 18 bis 19 Uhr in der Gaststätte „Die Aula“, Parchimer Str. 34, in Lübz erfolgen.