Lübz : Anmeldung für „Angel-Führerschein“

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Der Angelverein Lübz bietet vom 31. August bis 7. September einen Vorbereitungslehrgang zur Fischereischeinprüfung an. Die Prüfung findet am 14. September statt. Wer sich bisher nicht angemeldet hat, kann dies am Dienstag, Donnerstag und Freitag im Autoschilder-Geschäft, Am Markt 18 in Lübz tun oder am 23. August um 18 Uhr in der Gaststätte „Die Aula“ in der Parchimer Straße 54. Für weitere Auskünfte unter 0171 7712636 oder 0173 2415259 melden.